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Вучич обвинил премьера Косово в стремлении стать «местным Зеленским»

Вучич обвинил премьера Косово в стремлении стать «местным Зеленским»

Президент Сербии Александр Вучич не исключил еще большего обострения ситуации в Косово и Метохонии. Причиной возможной эскалации он назвал стремление премьера самопровозглашенной республики Альбина Курти стать «местным Владимиром Зеленским».

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