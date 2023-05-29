Вучич обвинил премьера Косово в стремлении стать «местным Зеленским»

Президент Сербии Александр Вучич не исключил еще большего обострения ситуации в Косово и Метохонии. Причиной возможной эскалации он назвал стремление премьера самопровозглашенной республики Альбина Курти стать «местным Владимиром Зеленским».
Президент Сербии Александр Вучич не исключил еще большего обострения ситуации в Косово и Метохонии. Причиной возможной эскалации он назвал стремление премьера самопровозглашенной республики Альбина Курти стать «местным Владимиром Зеленским».
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