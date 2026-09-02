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«Алтын мөнбәр» кинофестивалендә «Җиңү сәнгате» фильмы күрсәтеләчәк

XXII Казан халыкара «Алтын мөнбәр» мөселман киносы фестивале кысаларында 5 сентябрьдә Казанның «Мир» кинотеатрында Фәрит Фарисовның шул исемдәге китабы мотивлары буенча төшерелгән «Җиңү сәнгате» фильмы күрсәтеләчәк, дип хәбәр итә оештыручылар.

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