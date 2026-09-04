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Новости Брянска

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Брянская область и ещё 20 регионов РФ отразили атаку почти 500 БпЛА

Брянская область и ещё 20 регионов РФ отразили атаку почти 500 БпЛА

В результате действий ПВО было уничтожено 490 беспилотников, атаковавших 20 регионов России, включая Брянскую, Белгородскую, Курскую области, Крым и акваторию Чёрного моря.

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