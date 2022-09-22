Шандалович: Заксобрание продолжит конструктивную работу с Главой и Правительством РК

Открывая заседания, спикер парламента Элиссан Шандалович отметил, что в Единый день голосования наряду с муниципальными выборами, состоялись выборы Главы Республики Карелия, ставшие главным событием в общественно-политической жизни нашего региона.
Открывая заседания, спикер парламента Элиссан Шандалович отметил, что в Единый день голосования наряду с муниципальными выборами, состоялись выборы Главы Республики Карелия, ставшие главным событием в общественно-политической жизни нашего региона.
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