«Откладывать не стоит»: эксперт раскрыл, как еще поднимутся ставки по вкладам

Уже в ноябре банки начнут запускать предновогодние предложения, и ставки по вкладам достигнут уровня 14–15%, рассказал заместитель президента — председателя правления Почта Банка Алексей Охорзин в комментарии Банки.
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