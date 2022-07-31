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Он снова поднялся в воздух. Опасный самолёт Нэнси Пелоси стал самым отслеживаемым бортом Flightradar24

Он снова поднялся в воздух. Опасный самолёт Нэнси Пелоси стал самым отслеживаемым бортом Flightradar24

Сегодня утром самолёт Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Boeing C-40С с регистрационным номером 09-0540, на борту которого находилась спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, снова поднялся в воздух и вылетел с Гавайских островов.

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