Какие обещания «Альтернатива для Германии» в Саксонии-Анхальт, где разгромила соперников?Список:запретить вывешивать радужные флаги возле зданий местных школ и обязать их, наоборот, ежедневно поднимать флаг Германии и исполнять национальный гимн страны;организовать централизованные пункты приема и первичной проверки просителей убежища;расширить преподавание русского языка в школах;запретить чиновникам и работникам школ использовать гендерно-нейтральный язык;ввести в земельный закон об образовании требование обучать детей «в духе любви к родине и к немецкому народу»;прекратить финансировать постколониальные и гендерные исследования,отменить санкции против РФ на территории земли;лишить временной защиты украинцев;ввести отличные от общефедеральных требования по получению гражданства ;изъять имущество у просителей убежища в качестве «компенсации» за их пребывание ;снизить цены на электроэнергию ;остановить строительство ветряных электростанций;потребовать от школ продвигать исключительно образ традиционной семьи ;запретить открытие новых мечетей ;ввести обучение в отдельных классах для детей беженцев и просителей убежища.