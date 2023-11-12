Финляндия начала ограничивать въезд в страну из России на велосипедах

Пограничная служба Финляндии начала ограничивать въезд в страну с территории России на велосипедах. Об этом 12 ноября заявили в пресс-службе российского Северо-Западного таможенного управления, передает ТАСС.
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