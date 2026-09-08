«Станет гораздо сильнее»: В Британии предрекли военное превосходство России после СВО

Британские аналитики из Объединённого королевского института оборонных исследований (RUSI) пришли к неожиданному для западного мейнстрима выводу: по итогам специальной военной операции Россия может выйти с существенно более мощным военным потенциалом, чем тот, с которым она вступала в конфликт в 2022 году.