Власти Гондураса подчеркнули необходимость победить наркоторговлю

Гондурас не должен и дальше использоваться в качестве моста для незаконного оборота наркотиков, потребляемых развитыми странами, заявила президент страны Сиомара Кастро, 12 октября сообщает Prensa Latina.
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