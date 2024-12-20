Полицейский Республики Коми удостоен федеральной награды – медали «За содействие донорскому движению»

Медалью федерального медико-биологического агентства России «За содействие донорскому движению» награжден старший инспектор дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции ОМВД России «Сысольский» Борис Барсуков, который является донором крови с 2005 года, а костного мозга – с 2014 года.