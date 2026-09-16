С 1 октября повысят социальные выплаты. Сколько составят прибавки пенсионерам и семьям с детьми

С 1 октября в России вступает в силу ряд изменений, касающихся социальных выплат. Главное повышение месяца затронет военнослужащих и сотрудников силовых ведомств: их денежное довольствие вырастет на 4%, а вслед за этим пропорционально увеличатся и военные пенсии.
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