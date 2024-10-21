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Лента новостей Крыма

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ГУП РК «Вода Крыма» информирует

ГУП РК «Вода Крыма» информирует

ГУП РК «Вода Крыма» информирует21 октября ориентировочно до 17:00 в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение:г.

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