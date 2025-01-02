НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

153 подписчика

Видео: спецтехника очищает трамвайную остановку у метро «Комендантский проспект» в Петербурге

Видео: спецтехника очищает трамвайную остановку у метро «Комендантский проспект» в Петербурге

Кадры сделал фотокорреспондент «Петербургского дневника» В 11 утра в четверг, 2 января, трамвайную остановку около метро «Комендантский проспект» в Петербурге уже очищает от снега спецтехника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх