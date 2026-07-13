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НСА совместно с Финуниверситетом создали первую в России образовательную программу по агрострахованию

НСА совместно с Финуниверситетом создали первую в России образовательную программу по агрострахованию

Агрострахование впервые стало учебным предметом: Национальный союз агростраховщиков и Финансовый университет при Правительстве России реализовали совместный проект – выпуск первого в России учебника для высших учебных заведений по дисциплине «Сельскохозяйственное страхование», а также модельной программы для ее преподавания.

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