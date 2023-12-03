Всегда кому-то везет больше, а кому-то — меньше. С древних времен люди считали, что на судьбу человека большое влияние оказывает его имя.
ТОП-5 имен для девочек со счастливой судьбой
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Светлана Воробьева
Редкостный бред! Знаю невероятно тупых Екатерину и Анну, буйную Анастасию, ничего не добившуюся Елену и засранку Марию. И не одну. Не в имени дело, а в воспитании и мозгах. Мозги - от природы, воспитание - от родителей. Вот и весь секрет.
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