ТОП-5 имен для девочек со счастливой судьбой

Светлана Воробьева

Редкостный бред! Знаю невероятно тупых Екатерину и Анну, буйную Анастасию, ничего не добившуюся Елену и засранку Марию. И не одну. Не в имени дело, а в воспитании и мозгах. Мозги - от природы, воспитание - от родителей. Вот и весь секрет.