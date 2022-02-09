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Матвейчев: Макрон ничего не решает. Договариваться будем с американцами

Матвейчев: Макрон ничего не решает. Договариваться будем с американцами

Ожидать прорыва от визита в Москву президента Франции Эммануэля Макрона не стоит – этот политик не решает ничего на глобальном уровне и используется главой российского государства Владимиром Путиным лишь для передачи своих мыслей западным лидерам.

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