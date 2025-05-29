Депутат Миронов: невозвратные тарифы помогут бизнесу, но навредят гражданам

В России нет необходимости вводить в отелях невозвратные тарифы, так как в большей степени эта мера направлена на поддержку интересов бизнесменов, а не обычных жителей, считает руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.
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