Умер Валерий Сергиенко, академик РАН. Фото: ФМБА России Умер академик Российской академии наук, научный руководитель Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Лопухина, заслуженный деятель науки России Валерий Сергиенко.
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