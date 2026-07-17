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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Триллионный "побег". Почему "худеют" вклады россиян и куда они перетекают

Триллионный "побег". Почему "худеют" вклады россиян и куда они перетекают

Жители страны активно снимают деньги с депозитов и переходят на наличный расчет Интерес россиян к депозитам стремительно снижается: жители страны все реже открывают новые вклады, чаще закрывают старые и ищут альтернативные варианты для вложений.

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