5 сказочных замков Европы, которые прекрасны 365 дней в году и в любую погоду

Если речь заходит о замках, воображение рисует неприступные стены, величественные башни и шпили. И пусть многие из них вызывают благоговение и восхищение брутальностью могущественных укреплений, некоторые настолько изысканны, что в большей мере ассоциируются с иллюстрациями к сказкам.