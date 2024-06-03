5 сказочных замков Европы, которые прекрасны 365 дней в году и в любую погоду

Если речь заходит о замках, воображение рисует неприступные стены, величественные башни и шпили. И пусть многие из них вызывают благоговение и восхищение брутальностью могущественных укреплений, некоторые настолько изысканны, что в большей мере ассоциируются с иллюстрациями к сказкам.
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