На Украине ввели превентивное отключение электроэнергии

На Украине на фоне воздушных тревог по всей стране ввели превентивное отключение света. Об этом сообщил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) министр энергетики Украины Герман Галущенко.