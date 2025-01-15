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На Украине ввели превентивное отключение электроэнергии

На Украине ввели превентивное отключение электроэнергии

На Украине на фоне воздушных тревог по всей стране ввели превентивное отключение света. Об этом сообщил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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