Хавбек «Наполи» Лоботка о вылете от «Барсы»: «Чувствовали, что могли пройти дальше, но немного не хватило удачи»

В ответном матче неаполитанцы проиграли «Барселоне» (1:3, первая игра – 1:1). «В первые 20 минут мы играли не очень хорошо – часто теряли мяч, а «Барселона» воспользовалась мастерством и реализовала моменты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии