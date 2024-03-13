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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек «Наполи» Лоботка о вылете от «Барсы»: «Чувствовали, что могли пройти дальше, но немного не хватило удачи»

В ответном матче неаполитанцы проиграли «Барселоне» (1:3, первая игра – 1:1). «В первые 20 минут мы играли не очень хорошо – часто теряли мяч, а «Барселона» воспользовалась мастерством и реализовала моменты.

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