Умер капитан и обладатель Кубка Стэнли Лайл Оделейн

Причиной смерти, по информации Pittsburgh Post-Gazette, стал сердечный приступ. В 2018 году у Оделейна из-за заражения крови произошёл отказ печени и почек, что потребовало трансплантации трёх органов во время продолжительной операции в Питтсбурге.
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