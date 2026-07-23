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Кулеба спрогнозировал перебои с продовольствием на Украине из-за остановки портов

Кулеба спрогнозировал перебои с продовольствием на Украине из-за остановки портов

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил граждан о грядущих трудностях с продовольственным обеспечением на фоне полной приостановки захода судов в порты Одессы, Черноморска и Южного.

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