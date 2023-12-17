Чемпионка Игр Роднина: со страхом нельзя выходить на старт, нельзя побеждать

Советская фигуристка, депутат Государственной Думы Ирина Роднина объяснила, что привыкла говорить правду, поскольку с ее с детства учили не врать, а также призналась, что выступления на крупных соревнованиях позволили ей не бояться ответственности за свои высказывания.