Чемпионка Игр Роднина: со страхом нельзя выходить на старт, нельзя побеждать

Советская фигуристка, депутат Государственной Думы Ирина Роднина объяснила, что привыкла говорить правду, поскольку с ее с детства учили не врать, а также призналась, что выступления на крупных соревнованиях позволили ей не бояться ответственности за свои высказывания.
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