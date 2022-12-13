Reuters: Дипломатов из Чехии, Польши и Прибалтики разозлили слова Макрона о гарантиях для России

Французский президент не видит военных вариантов решения украинского конфликтаПрибалтийские страны, Польша, Чехия и Словакия предприняли дипломатический демарш после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России.
Французский президент не видит военных вариантов решения украинского конфликтаПрибалтийские страны, Польша, Чехия и Словакия предприняли дипломатический демарш после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России.
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