Daily Storm

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Reuters: Дипломатов из Чехии, Польши и Прибалтики разозлили слова Макрона о гарантиях для России

Reuters: Дипломатов из Чехии, Польши и Прибалтики разозлили слова Макрона о гарантиях для России

Французский президент не видит военных вариантов решения украинского конфликтаПрибалтийские страны, Польша, Чехия и Словакия предприняли дипломатический демарш после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России.

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