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Минобороны ФРГ подаст в суд на бывших начальников верфи Elsflether

Минобороны ФРГ подаст в суд на бывших начальников верфи Elsflether

Министерство обороны Германии намерено до конца года обратиться в суд с иском о возмещени ущерба к бывшему руководству верфи Elsflether, где осуществлялся ремонт учебно-боевого корабля «Горч Фок» Об этом сообщает 23 декабря немецкий журнал Spiegel.

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