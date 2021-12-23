Минобороны ФРГ подаст в суд на бывших начальников верфи Elsflether

Министерство обороны Германии намерено до конца года обратиться в суд с иском о возмещени ущерба к бывшему руководству верфи Elsflether, где осуществлялся ремонт учебно-боевого корабля «Горч Фок» Об этом сообщает 23 декабря немецкий журнал Spiegel.