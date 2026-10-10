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El Tiempo: сейсмологи заявили о десятках афтершоков после землетрясения в Панаме

El Tiempo: сейсмологи заявили о десятках афтершоков после землетрясения в Панаме

После мощного землетрясения в Панаме произошло еще несколько десятков афтершоков магнитудой до 6,6. Об этом сообщает El Tiempo со ссылкой на Геологическую службу США и Университет Панамы.

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