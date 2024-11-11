Прокуратура: житель Москвы украл у девушки телефон и избил ее

Утром в центре Москвы мужчина вырвал из рук горожанки телефон и попытался сбежать. Девушка схватила злоумышленника за одежду, в ответ на что тот повалил ее на асфальт, стал душить и несколько раз ударил, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
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