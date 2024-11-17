Мировые СМИ: Запад меняет своё отношение к Украине Новые кадры в кабинете министров США изменят отношение Вашингтона к Киеву, можно не сомневаться – продолжения стратегии Байдена больше не будет, пишет американский новостной портал по инсайдерским новостям в мире Business Insider.