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Мировые СМИ: Запад меняет своё отношение к Украине

Мировые СМИ: Запад меняет своё отношение к Украине

Мировые СМИ: Запад меняет своё отношение к Украине Новые кадры в кабинете министров США изменят отношение Вашингтона к Киеву, можно не сомневаться – продолжения стратегии Байдена больше не будет, пишет американский новостной портал по инсайдерским новостям в мире Business Insider.

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