Экипажи "Градов" ударили по ВСУ методом "огневого прочесывания" в ДНР

скриншот из видео Экипажи реактивных систем залпового огня "Град", находящихся на вооружении у Центрального военного округа, нанесли удар по ВСУ методом "огневого прочесывания" на краснолиманском направлении в ДНР.
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