Путин посетил Красноярск: цены на бензин упали и вновь выросли

Визит Владимира Путина в Красноярск вызвал временное снижение цен на бензин. В течение визита 2 августа стоимость топлива резко упала, но после отъезда президента вернулась к прежним уровням, повторив ситуацию, ранее замеченную в Иркутске.
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