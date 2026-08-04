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Царьград

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Путин посетил Красноярск: цены на бензин упали и вновь выросли

Путин посетил Красноярск: цены на бензин упали и вновь выросли

Визит Владимира Путина в Красноярск вызвал временное снижение цен на бензин. В течение визита 2 августа стоимость топлива резко упала, но после отъезда президента вернулась к прежним уровням, повторив ситуацию, ранее замеченную в Иркутске.

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Комментарии
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андрей картаев
В народе это называют Потемкинскими деревнями то есть показ начальнику одно хотя на самом  деле все намного хуже очковтирательство одним словом. Интересно Путину об этом доложат?
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