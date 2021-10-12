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Безработица в Великобритании чуть сократилась

Безработица в Великобритании чуть сократилась

Безработица в Великобритании уменьшилась в июне–августе текущего года до 4,5% с 4,6% в мае–июле, следует из данных Бюро национальной статистики (ONS) страны.

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