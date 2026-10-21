Disney+ and Hulu have greenlit a reboot of "Glee," the Fox musical comedy-drama series that starred Lea Michele, Amber Riley and Naya Rivera.
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