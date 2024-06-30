Сотни российских туристов застряли в аэропорту Москвы

В аэропорту Внуково застряли 320 россиян, ожидая вылета в Анталью. Рейс авиакомпании Azur Air на Boeing 767-300 должен был отправиться в 03:15 по московском времени, однако задержка уже превысила пять часов.
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