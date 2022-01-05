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Названа дата назначения "временного мэра" Симферополя

Названа дата назначения "временного мэра" Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. 11 января пройдет внеочередная сессия городского совета Симферополя, на которой будет рассмотрен вопрос сложения полномочий главы администрации Валентина Демидова, а также будет назначен врио главы города.

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