Вратарь «Сочи» Заболотный о «Зените»: «Выигрывают по делу. Их чемпионства – заслуженные»

– Вы – воспитанник «Зенита». Когда сейчас читаете или слышите о новых победах или чемпионствах, какие мысли в голове – безразличие или в глубине души проскакивает мысль, что на месте Лунева, Крицюка, Кержакова, Адамова могли быть вы? – Честно, вообще не думал о том, что мог бы быть на чьем-то месте.