Огненная стена: Какое оружие в зоне СВО наводит ужас на ВСУ и Запад

Тяжёлые огнемётные системы "Солнцепёк" и "Тосочка" хорошо проявили себя за время СВО. Как они работают, что о них думают в ВСУ и на Западе? Последние новости об Украине на сегодня Армия России активно применяет для уничтожения противника на Купянском направлении и в районе Авдеевки ТОС-2 "Тосочка".