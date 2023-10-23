Огненная стена: Какое оружие в зоне СВО наводит ужас на ВСУ и Запад

Тяжёлые огнемётные системы "Солнцепёк" и "Тосочка" хорошо проявили себя за время СВО. Как они работают, что о них думают в ВСУ и на Западе? Последние новости об Украине на сегодня Армия России активно применяет для уничтожения противника на Купянском направлении и в районе Авдеевки ТОС-2 "Тосочка".
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