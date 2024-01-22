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Мировое обозрение

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Lenovo захотела сделать Motorola третьим крупнейшим брендом на рынке смартфонов за три года

Lenovo захотела сделать Motorola третьим крупнейшим брендом на рынке смартфонов за три года

Motorola может стать третьим по величине брендом на глобальном рынке смартфонов в течение трёх лет. Об этом в беседе с журналистами на полях Всемирного экономического форума в Давосе рассказал Мэтью Зелински (Matthew Zielinski), вице-президент компании Lenovo, являющейся владельцем Motorola.

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