Lenovo захотела сделать Motorola третьим крупнейшим брендом на рынке смартфонов за три года

Motorola может стать третьим по величине брендом на глобальном рынке смартфонов в течение трёх лет. Об этом в беседе с журналистами на полях Всемирного экономического форума в Давосе рассказал Мэтью Зелински (Matthew Zielinski), вице-президент компании Lenovo, являющейся владельцем Motorola.
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