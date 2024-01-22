Lenovo захотела сделать Motorola третьим крупнейшим брендом на рынке смартфонов за три года

Motorola может стать третьим по величине брендом на глобальном рынке смартфонов в течение трёх лет. Об этом в беседе с журналистами на полях Всемирного экономического форума в Давосе рассказал Мэтью Зелински (Matthew Zielinski), вице-президент компании Lenovo, являющейся владельцем Motorola.