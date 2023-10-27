Предприятие «Росэлектроники» удвоило производство СВЧ-модулей при поддержке Новикомбанка

Фото: Новикомбанк Новикомбанк предоставил нижегородскому НПП «Салют» банковские гарантии на 197,5 млн рублей на обеспечение исполнения обязательств по договору займа из Фонда развития промышленности (ФРП).
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