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Пьянки и мат прямо на сцене, реклама запрещенки: за что Моргенштерна* выгнали из ОАЭ

Пьянки и мат прямо на сцене, реклама запрещенки: за что Моргенштерна* выгнали из ОАЭ

Моргенштерну* отказано во въезде в ОАЭ из-за нарушений ковидных ограничений на концертах, пьяных вечеринок и курения на сцене, а также из-за матерных высказываний и аморального поведения в социальных сетях.

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