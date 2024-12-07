Два человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе

Фото: Госавтоинспекция КрымаВечером 6 декабря водитель автобуса ПАЗ, двигавшегося по маршруту № 7 «Ак-Мечеть — улица 51-й Армии», наехал на припаркованный автомобиль «Рено Магнум» с полуприцепом, водитель которого выгружал товар, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии