Облавы на нелегальных мигрантов стартуют в Челябинской области

Более 1,2 тысячи приезжих уже удалили с Южного Урала с начала 2026 года. Работа продолжается. Сотрудники регионального Главного управления Министерства внутренних дел подвели промежуточные итоги работы по контролю за соблюдением миграционного законодательства.
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