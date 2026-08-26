Облавы на нелегальных мигрантов стартуют в Челябинской области

Более 1,2 тысячи приезжих уже удалили с Южного Урала с начала 2026 года. Работа продолжается. Сотрудники регионального Главного управления Министерства внутренних дел подвели промежуточные итоги работы по контролю за соблюдением миграционного законодательства.