Я уже несколько раз высказывался на эту тему, скажу еще раз. Мне смешны ужимки наших «знатоков» и «экс-пердов» по международным делам, которые пудрят мозг обывателю сказками о добром дедушке Трампе, который остановит Украинскую войну запретом на поставки Киеву вооружений, или о том, что «Европа устала от войны и хохлов».
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