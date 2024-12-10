Жителя Алтая осудили за призывы поддержать "проукраинских террористов"

Мужчина создал и администрировал общедоступный Telegram-канал Оперативное видео / Управление ФСБ по Алтайскому краю В Алтайском крае 48-летнего жителя приговорили к шести годам лишения свободы за незаконную деятельность террористической направленности, сообщает региональная ФСБ.
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