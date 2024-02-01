Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-летием интронизации

Интронизация патриарха состоялась в 2009 году в храме Христа Спасителя.фото: kremlin.ru--> Президент Владимир Путин провёл встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с 15-й годовщиной интронизации, сообщает 1 февраля пресс-служба Кремля.
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