Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-летием интронизации

Интронизация патриарха состоялась в 2009 году в храме Христа Спасителя.фото: kremlin.ru--> Президент Владимир Путин провёл встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с 15-й годовщиной интронизации, сообщает 1 февраля пресс-служба Кремля.