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Психологи Северного флота оказывают поддержку членам семей военнослужащих

Психологи Северного флота оказывают поддержку членам семей военнослужащих

Индивидуальные беседы, встречи с семьями - вся психологическая работа проходит с учетом возрастных и личностных особенностей каждого.

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