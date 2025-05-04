Что случилось в спринте на Гран-при Майами: дождь, подиум-сюрприз, аварии!

– «Макларены» провели отличный спринт, несмотря на хаотичные условия. Пиастри отправили в нужный момент за «софтом», а Норрису повезло остаться лидером в момент появления сэйфти-кара – когда большинство соперников уже побывало в боксах.
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