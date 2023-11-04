Hill: Украина боится остаться без помощи от США из-за Израиля

МОСКВА, 5 ноября, ФедералПресс. Переключение внимания мирового сообщества на ситуацию в Израиле вызвало страх «остаться за бортом» у политиков на Украине, поэтому Киев с особой тревогой ждет решения конгресса США по новому финансированию.